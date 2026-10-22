W Stanach Zjednoczonych liczba kart do głosowania oddanych przedterminowo w Teksasie na dwa tygodnie przed wyborami śródokresowymi wzrosła o 74% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. W Kansas wskaźnik wzrósł ponad dwukrotnie, a w Maine, Karolinie Północnej i Ohio liczba głosów oddanych korespondencyjnie lub osobiście przedterminowo zwiększyła się o ponad 30%.

Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na analizę Associated Press. Dane obejmują okres do wtorku i odzwierciedlają aktywność wyborców po rozpoczęciu wczesnego głosowania w większości stanów.

Ponad 13 milionów kart do głosowania w całym kraju

Łącznie w Stanach Zjednoczonych oddano już ponad 13 milionów kart korespondencyjnych i kart oddanych przedterminowo, wobec 9 milionów na tym samym etapie wyborów śródokresowych w 2022 roku. Jednocześnie wzrost tłumaczy się nie tylko aktywnością wyborców: kilka stanów rozszerzyło możliwości wczesnego głosowania lub zaczęło udostępniać więcej danych niż cztery lata temu.

Demokraci starają się zdobyć w Teksasie, Kansas, Maine, Karolinie Północnej i Ohio miejsca w Senacie, które obecnie kontrolują Republikanie. W większości tych stanów odsetek Republikanów wśród osób, które zagłosowały przedterminowo, jest niższy niż podczas poprzedniego cyklu wyborów śródokresowych. Republikanie mają obecnie w Senacie większość 53 do 47.

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Konkurencyjne wyścigi w Teksasie i Ohio

W Teksasie, gdzie osobiste wczesne głosowanie rozpoczęło się dopiero w poniedziałek, liczba oddanych kart zbliżyła się do 1 miliona. Na tym samym etapie w 2022 roku wynosiła około 550 tysięcy. O miejsce w Senacie rywalizują demokrata James Talarico oraz prokurator generalny stanu, republikanin Ken Paxton. Dane z Teksasu nie pokazują podziału zwróconych kart według rejestracji partyjnej.

W Ohio oddano przedterminowo o 156 tysięcy kart więcej niż w 2022 roku, co oznacza wzrost o 30%. W stanie odbywają się konkurencyjne wybory do Senatu, Izby Reprezentantów oraz na stanowisko gubernatora. Według szacunków AdImpact łączne wydatki na wyścig senacki w Ohio zbliżą się do 500 milionów dolarów.

Nie we wszystkich stanach odnotowano wzrost

W Michigan i Georgii, gdzie Demokraci bronią miejsc w Senacie, łączna liczba głosów oddanych przedterminowo pozostaje wysoka, ale w przybliżeniu odpowiada poziomowi sprzed czterech lat. W Iowa, gdzie również odbywają się konkurencyjne wybory gubernatora, senatora i członków Izby Reprezentantów, wczesne głosowanie spadło o około 6% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

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