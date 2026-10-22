得州提前投票较2022年增长74%——《韩国先驱报》

在美国，得州在中期选举前两周提前投出的选票数量较2022年同期增长74%。堪萨斯州的这一数字增加了一倍以上，而缅因州、北卡罗来纳州和俄亥俄州通过邮寄或亲自提前投票的票数增长超过30%。

《韩国先驱报》援引美联社的分析报道了这一消息。数据截至周二，反映了大多数州启动提前投票后选民的参与情况。

全国已投出逾1300万张选票

美国目前已投出逾1300万张邮寄选票和提前投票选票，而在2022年中期选举的同一阶段为900万张。与此同时，增长不仅由选民参与度推动：多个州扩大了提前投票的渠道，或开始提供比四年前更多的数据。

民主党正试图在得州、堪萨斯州、缅因州、北卡罗来纳州和俄亥俄州赢得目前由共和党控制的参议院席位。在这些州中的大多数，提前投票者中共和党人的比例低于上一次中期选举周期。共和党目前在参议院以53席对47席占多数。

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得州和俄亥俄州竞争激烈的选战

在得州，现场提前投票直到周一才开始，已投出的选票数量接近100万张。2022年同一阶段，这一数字约为55万张。民主党人詹姆斯·塔拉里科与该州总检察长、共和党人肯·帕克斯顿正在角逐参议院席位。得州数据未显示退回选票按党派登记的分布情况。

俄亥俄州提前投出的选票比2022年多15.6万张，增长30%。该州正在举行竞争激烈的参议院、众议院和州长选举。根据AdImpact的估计，俄亥俄州参议院选战的总支出将接近5亿美元。

并非所有州都出现增长

在民主党捍卫参议院席位的密歇根州和佐治亚州，提前投票总数仍然很高，但大致与四年前的水平相当。在同样举行竞争激烈的州长、参议员和众议院议员选举的艾奥瓦州，提前投票较2022年同期下降约6%。

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