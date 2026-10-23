即使民主党在11月的中期选举后在美国国会参众两院中的一院或两院均获得多数席位，这也几乎不会对唐纳德·特朗普总统的乌克兰政策产生实质性影响。 这位美国领导人将在外交政策领域保留相当大的权力，并能够独立做出重要决策。

据现任及前任美国和外国官员评估，11月中期选举的结果不太可能实质性地限制唐纳德·特朗普在国际舞台上的行动，特别是针对乌克兰的行动。

国会的新职权要到明年年初才会生效。在此之前，美国总统还有几个月的时间来做出可能影响对乌克兰后续支持以及华盛顿与基辅关系的决策。

此外，特朗普仍保有否决权，可以不接受国会的要求。与国内事务相比，美国总统在外交政策上拥有更大的自主决策空间。

来自康涅狄格州的民主党参议员克里斯·墨菲认为，如果其政党在政治上遭遇挫败，唐纳德·特朗普可能不会软化立场，反而会加剧其言论和行动的强硬程度。

“他会变得更加咄咄逼人，”墨菲表示。

这位参议员认为，其他国家不应指望共和党会在特朗普总统任期结束后放弃其政治路线，特别是他处理与盟友关系的方式。

克里斯·墨菲认为，乌克兰、欧盟及其他国家可能会面临政治上处于弱势的特朗普的行动，他将试图更积极地推进自己的目标。

他评估认为，在美国国内潜在的政治支持流失，未必会迫使美国总统改变外交政策方针。

这位参议员呼吁其他国家的政府从现在起就为各种可能的发展情况做好准备，包括那些目前看似不太可能发生的场景。

因此，即使民主党在中期选举中获胜，也无法保证唐纳德·特朗普政府对乌克兰政策的改变。关键仍在于总统本人的决策、他在外交政策上的权力，以及国会中未来的力量对比。

《Politico》的报道中提到了这一点。

需要指出的是，由23名美国众议院议员组成的两党小组曾致信唐纳德·特朗普总统，呼吁其敦促埃隆·马斯克向乌克兰提供“星链”（Starlink）系统的全面接入权限。

美国总统唐纳德·特朗普再次提及竞选第三任期的可能性，并以2020年大选存在舞弊为由解释了自己的立场。 与此同时，就在几分钟前，他本人还承认，法律不允许他再次竞选总统职位。

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