新泽西州启动美国众议院提前投票 — RMF24

10月24日，美国新泽西州启动了美国众议院选举提前投票。投票日将于11月3日举行。各选区竞选的结果可能影响在唐纳德·特朗普总统任期最后两年内哪个政党将在国会下院占据多数席位。

据RMF24报道，新泽西州第7选区尤其受到关注。现任共和党籍国会议员小汤姆·基恩正与民主党人丽贝卡·贝内特争夺席位，后者曾是美国海军直升机飞行员。特朗普总统位于贝德明斯特的高尔夫俱乐部就坐落在该选区内。

争夺众议院多数席位

新泽西州通常与在总统选举中支持民主党联系在一起，但在众议院选举中，每个选区都会选出一名独立的代表。因此，在总统选举中民主党占优势的州，个别选区也可能投票支持共和党人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在力量对比接近的情况下，在不同州赢得的几个席位就可能决定对众议院的控制权。如果多数席位转向民主党，特朗普政府将更难推动法案并就政府资金问题达成协议。众议院多数党还决定委员会的领导层，这些委员会可以进行调查、传唤证人并要求提供文件。

选民关注生活成本

竞选的主要议题包括食品、住房、医疗保险和治疗的费用。该媒体指出，对许多选民而言，日常开支可能比全国性的政治争端更重要。价格增长放缓并不意味着商品和服务成本会回到此前的水平，因此经济指标的改善并不总能立即在家庭预算中体现出来。

共和党人认为，有必要取得多数席位，以便实施选民在选举特朗普时一并支持的计划。民主党人则强调，需要加强对总统的监督并改变政治优先事项。最终结果不仅将取决于政党倾向，也将取决于选民投票率。

关注我们在