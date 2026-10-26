В американском штате Нью-Джерси 24 октября началось досрочное голосование на выборах в Палату представителей США. День голосования состоится 3 ноября. Результаты гонок в избирательных округах могут повлиять на то, какая партия будет иметь большинство в нижней палате Конгресса в течение последних двух лет президентского срока Дональда Трампа.

Как сообщает RMF24, особое внимание привлекает 7-й избирательный округ Нью-Джерси. Действующий конгрессмен-республиканец Том Кин-младший борется за мандат с демократкой Ребеккой Беннетт, бывшей пилотессой вертолётов ВМС США. В этом округе расположен гольф-клуб президента Трампа в Бедминстере.

Борьба за большинство в Палате представителей

Нью-Джерси обычно связывают с поддержкой демократов на президентских выборах, однако на выборах в Палату представителей каждый округ избирает отдельного представителя. Поэтому в штате, где на президентских выборах преобладают демократы, отдельные округа могут голосовать за республиканцев.

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При близком соотношении сил несколько мандатов, полученных в разных штатах, способны определить контроль над Палатой представителей. Если большинство перейдёт к демократам, администрации Трампа будет сложнее продвигать законопроекты и договариваться о финансировании государства. Большинство в Палате также определяет руководство комитетов, которые могут проводить расследования, вызывать свидетелей и требовать документы.

Избирателей интересуют расходы на жизнь

Одними из главных тем кампании являются стоимость продуктов, жилья, медицинского страхования и лечения. Издание отмечает, что для многих избирателей повседневные расходы могут быть важнее общенациональных политических споров. Более медленный рост цен не означает возврата к прежнему уровню стоимости товаров и услуг, поэтому улучшение экономических показателей не всегда сразу ощущается семейными бюджетами.

Республиканцы обосновывают необходимость большинства возможностью реализовать программу, поддержанную избирателями вместе с избранием Трампа. Демократы, в свою очередь, подчёркивают необходимость усилить контроль над президентом и изменить политические приоритеты. Окончательный результат будет зависеть не только от партийных симпатий, но и от явки избирателей.

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