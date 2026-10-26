У Нью-Джерсі стартувало дострокове голосування до Палати представників — RMF24

У штаті Нью-Джерсі, США, 24 жовтня розпочалося дострокове голосування на виборах до Палати представників США. День голосування відбудеться 3 листопада. Результати перегонів у виборчих округах можуть вплинути на те, яка партія матиме більшість у нижній палаті Конгресу протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа.

Як повідомляє RMF24, особливу увагу привертає 7-й виборчий округ Нью-Джерсі. Чинний конгресмен-республіканець Том Кін-молодший бореться за мандат із демократкою Ребеккою Беннетт, колишньою пілоткою вертольотів ВМС США. У цьому окрузі розташований гольф-клуб президента Трампа в Бедмінстері.

Боротьба за більшість у Палаті представників

Нью-Джерсі зазвичай пов'язують із підтримкою демократів на президентських виборах, однак під час виборів до Палати представників кожен округ обирає окремого представника. Тому в штаті, де на президентських виборах переважають демократи, окремі округи можуть голосувати за республіканців.

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За умов близького співвідношення сил кілька мандатів, здобутих у різних штатах, здатні визначити контроль над Палатою представників. Якщо більшість перейде до демократів, адміністрації Трампа буде складніше проводити законопроєкти та домовлятися щодо фінансування держави. Більшість у Палаті також визначає керівництво комітетів, які можуть проводити розслідування, викликати свідків і вимагати документи.

Виборців цікавлять витрати на життя

Одними з головних тем кампанії є вартість продуктів, житла, медичного страхування та лікування. Видання зазначає, що для багатьох виборців повсякденні витрати можуть бути важливішими за загальнонаціональні політичні суперечки. Повільніше зростання цін не означає повернення до попереднього рівня вартості товарів і послуг, тому поліпшення економічних показників не завжди одразу відчувається сімейними бюджетами.

Республіканці аргументують необхідність більшості можливістю реалізувати програму, підтриману виборцями разом з обранням Трампа. Демократи, зі свого боку, наголошують на потребі посилити контроль над президентом і змінити політичні пріоритети. Остаточний результат залежатиме не лише від партійних симпатій, а й від явки виборців.

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