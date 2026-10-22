W Grecji tysiące uczniów i nauczycieli protestuje w związku z problemami w szkolnictwie — Associated Press

W środę, 21 października, około 10 tysięcy uczniów, studentów i nauczycieli wyszło na pokojowe demonstracje w centrum Aten i na przedmieściach, protestując przeciwko problemom w edukacji oraz rosnącym kosztom życia. W związku z protestami studenci rozbili namioty w pobliżu budynku parlamentu.

Demonstracje odbyły się również w innych miastach kraju. Ich uczestnicy wyrazili solidarność z protestami we Francji i innych krajach europejskich przeciwko wzrostowi kosztów życia oraz, jak twierdzą, zaniedbanemu stanowi szkół. W pobliżu parlamentu skandowali: „Od Grecji po Francję – chcemy bezpłatnej edukacji publicznej”.

Studenci rozbili namioty na placu Syntagma i zorganizowali tam nocną akcję przed środowym marszem. Część nauczycieli szkół podstawowych i lekarzy zaprzestała pracy, protestując przeciwko wynagrodzeniom i brakom kadrowym, co zakłóciło funkcjonowanie szkół państwowych i szpitali.

„Bardzo trudno jest tu przeżyć, czynsze są bardzo wysokie” – powiedziała 21-letnia studentka Georgia Fukidu, która brała udział w marszu w Atenach.

Protesty zwiększają presję na centroprawicowy rząd premiera Kyriakosa Mitsotakisa, przed którym stoją wybory w połowie 2027 roku. Grecy borykają się ze stagnacją płac, wysokimi czynszami i rosnącymi cenami energii. Średnia miesięczna pensja w wysokości 1500 euro utrzymuje się nadal na poziomie z 2009 roku, a realna siła nabywcza wielu Greków pozostaje jedną z najniższych w UE.

Minister edukacji Sofia Zacharaki w przeddzień protestów oświadczyła, że słyszy postulaty studentów. Przyznała, że koszty mieszkaniowe stanowią obciążenie dla greckich rodzin, i poinformowała o projektach o wartości ponad 733 mln euro, dotyczących budowy nowych akademików oraz modernizacji placówek edukacyjnych. Rząd oświadczył również, że pomoc dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w związku z rosnącymi cenami energii wyniesie około 1 mld euro.

Źródło: Associated Press

Przypomnijmy, że Włochy badają udział Rosji w masowych protestach.

Rząd Włoch zatwierdził wysłanie 500 żołnierzy do Mediolanu po protestach w północnych miastach kraju, z których część przerodziła się w starcia z policją. Rząd zatwierdził również nowe środki prawne, które zaostrzają kary za przemoc, grabieże i wandalizm podczas demonstracji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował zagranicznych przywódców, w szczególności prezydenta USA Donalda Trumpa, za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat zamieszek we Francji oraz wykorzystywanie tych wydarzeń w swoich kampaniach wyborczych.

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