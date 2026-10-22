希腊数千名学生和教师因教育问题举行抗议——美联社

10月21日星期三，约1万名中小学生、大学生和教师在雅典市中心及郊区举行了和平示威活动，抗议教育领域存在的问题以及生活成本上涨。在抗议活动的背景下，学生们在议会大楼附近搭起了帐篷。

该国其他城市也爆发了抗议活动。参与者表示声援法国及其他欧洲国家针对生活成本上涨以及他们所称的学校设施失修状况而发起的抗议活动。 在议会大楼附近，他们高呼：“从希腊到法国，我们要公立免费教育。”

学生们在宪法广场搭起帐篷，并在周三游行前在那里举行了通宵抗议活动。 部分小学教师和医生因薪资待遇及人手短缺问题罢工抗议，导致公立学校和医院的工作受到影响。

“在这里生存非常困难，房租太高了，”参加雅典游行的21岁女学生乔治娅·福基杜说道。

抗议活动加剧了针对总理基里亚科斯·米佐塔基斯领导的中右翼政府的压力，该政府将于2027年年中面临大选。希腊民众正面临工资停滞、房租高昂和能源价格上涨的困境。 1500欧元的月均工资至今仍停留在2009年的水平，而许多希腊人的实际购买力在欧盟各国中仍处于最低水平之一。

教育部长索菲娅·扎哈拉基在抗议活动前夕表示，她听到了学生们的诉求。 她承认住房成本给希腊家庭带来了压力，并宣布将投入超过7.33亿欧元用于新建学生宿舍和教育机构的现代化改造。 政府还表示，因能源价格上涨而向家庭和企业提供的援助将达到约10亿欧元。

来源：美联社

值得一提的是，意大利正在调查俄罗斯是否参与了大规模抗议活动。

在意大利北部城市发生抗议活动后，其中部分抗议演变为与警方的冲突，意大利政府批准向米兰派遣500名军人。 内阁还批准了新的法律措施，加重了对示威期间暴力、抢劫和破坏公物行为的处罚力度。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评了包括美国总统唐纳德·特朗普在内的外国领导人，指责他们散布关于法国骚乱的不实信息，并利用这些事件为自己的竞选造势。

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