У Греції тисячі учнів і вчителів протестують через проблеми в освіті — Associated Press

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У середу, 21 жовтня, близько 10 тисяч школярів, студентів і вчителів вийшли на мирні акції в центрі Афін і передмістях, протестуючи проти проблем в освіті та зростання вартості життя. На тлі протестів студенти розбили намети біля будівлі парламенту.

Акції відбулися й в інших містах країни. Їхні учасники заявили про солідарність із протестами у Франції та інших європейських країнах проти зростання вартості життя та, за їхніми словами, занедбаного стану шкіл. Біля парламенту вони скандували: «Від Греції до Франції ми хочемо державну безплатну освіту».

Студенти поставили намети на площі Синтагма й провели там нічну акцію перед маршем у середу. Частина вчителів початкових шкіл і лікарів припинила роботу, протестуючи через оплату праці та нестачу персоналу, через що порушилася робота державних шкіл і лікарень.

«Вижити тут дуже важко, оренда дуже висока», – сказала 21-річна студентка Георгія Фукіду, яка брала участь у марші в Афінах.

Протести посилюють тиск на правоцентристський уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, перед яким стоять вибори в середині 2027 року. Греки живуть зі стагнацією зарплат, дорогою орендою та подорожчанням енергії. Середня місячна зарплата в 1500 євро й досі на рівні 2009 року, а реальна купівельна спроможність багатьох греків залишається однією з найнижчих у ЄС.

Міністерка освіти Софія Захаракі напередодні акцій заявила, що чує вимоги студентів. Вона визнала, що вартість житла тисне на грецькі родини, і повідомила про проєкти на понад 733 млн євро для нових студентських гуртожитків та модернізації навчальних закладів. Уряд також заявив, що допомога домогосподарствам і бізнесу через дорожчання енергії сягне близько 1 млрд євро.

Джерело: Associated Press

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