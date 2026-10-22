В Греции тысячи учеников и учителей протестуют из-за проблем в сфере образования — Associated Press

В среду, 21 октября, около 10 тысяч школьников, студентов и учителей вышли на мирные акции в центре Афин и пригородах, протестуя против проблем в сфере образования и роста стоимости жизни. На фоне протестов студенты разбили палатки возле здания парламента.

Акции прошли и в других городах страны. Их участники заявили о солидарности с протестами во Франции и других европейских странах против роста стоимости жизни и, по их словам, запущенного состояния школ. У здания парламента они скандировали: «От Греции до Франции мы хотим государственное бесплатное образование».

Студенты разбили палатки на площади Синтагма и провели там ночную акцию перед маршем в среду. Часть учителей начальных школ и врачей прекратила работу, протестуя против условий оплаты труда и нехватки персонала, из-за чего была нарушена работа государственных школ и больниц.

«Выжить здесь очень трудно, аренда очень высокая», — сказала 21-летняя студентка Георгия Фукиду, участвовавшая в марше в Афинах.

Протесты усиливают давление на правоцентристское правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которому предстоят выборы в середине 2027 года. Греки страдают от стагнации зарплат, высокой арендной платы и подорожания энергоносителей. Средняя месячная зарплата в 1500 евро до сих пор находится на уровне 2009 года, а реальная покупательная способность многих греков остается одной из самых низких в ЕС.

Министр образования София Захараки накануне акций заявила, что прислушивается к требованиям студентов. Она признала, что стоимость жилья давит на греческие семьи, и сообщила о проектах на сумму более 733 млн евро для строительства новых студенческих общежитий и модернизации учебных заведений. Правительство также заявило, что помощь домохозяйствам и бизнесу в связи с подорожанием энергии составит около 1 млрд евро.

Источник: Associated Press

Напомним, Италия проверяет причастность России к массовым протестам.

Правительство Италии одобрило отправку 500 военных в Милан после протестов в северных городах страны, часть которых переросла в столкновения с полицией. Кабинет министров также утвердил новые правовые меры, ужесточающие наказание за насилие, мародерство и вандализм во время демонстраций.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал иностранных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, за распространение ложной информации о беспорядках во Франции и использование этих событий в своих предвыборных кампаниях.

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