纽约州州长凯西·霍楚尔让该州加入联邦“教育自由税收抵免”（Education Freedom Tax Credit）计划，该计划为向教育奖学金提供现金捐款者提供税收抵免。纽约州成为加入该计划的第31个州，也是继科罗拉多州之后第二个由民主党州长加入该计划的州，《财富》报道。

霍楚尔表示，她不希望拒绝可能帮助儿童的资金。同时，她强调，只有在所有学校和学生、包括公立学校学生都能受益的条件下，该州才会参与。

税收抵免将如何运作

该计划由《One Big Beautiful Bill Act》设立，该法案于2025年7月由美国总统唐纳德·特朗普签署。自2027年1月1日起，纳税人向获批准的奖学金发放组织进行现金捐款，最高可获得1700美元的联邦税收抵免。拟议规则规定，共同报税的夫妇合计最多可获得3400美元。

税收抵免会减少联邦税收收入，但不由州预算出资。州长必须每年确认参与，以便本州学生能够申请奖学金。同时，纳税人无论居住在何处，均可向参与州内的组织捐款。

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条件与反应

在纽约州，家庭收入不超过相关地区收入总额中位数300%的学生将有资格获得奖学金。据City Journal估计，这在布朗克斯区约为30.9万美元，在威斯特彻斯特县约为51万美元。该刊物还估计，潜在参与者超过270万名学生。

奖学金可用于支付私立学校和宗教学校的学费。公立学校学生将能够支付辅导、特殊教育服务、书籍和技术费用。Scholarships for All New Yorkers联盟援引Education Reform Now的预测表示，如果三分之一有资格获得抵免的纳税人参与，该计划每年可为纽约州学生提供15亿美元。

州立法机构中的民主党领导人敦促霍楚尔拒绝参与。具体而言，他们表示，联邦规则可能限制纽约州设置保障措施，以及控制哪些学校、支出和资金类型将被纳入该计划的能力。该州最大的教师工会New York State United Teachers称其为私立学校代金券计划。

美国财政部预测，到2030年，通过该计划的年度捐款额可能接近260亿美元。与此同时，美国国会税务联合委员会估计，10年内税收收入损失将达259亿美元。

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