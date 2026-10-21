法国当局在土伦地区军事设施附近及上空发现未经授权的无人机后，已启动司法调查。这些无人机进入了覆盖该市大部分地区的禁飞区，法国主要海军基地就位于该区域。

据AeroTime报道，地中海海事管区于10月21日表示，针对每次发现的无人机，均与法国国内安全部队协调启动反无人机系统。该管区称，敏感基础设施未受到威胁。

当局未说明涉事无人机的数量、发现地点，以及是否可能拦截这些飞行器的相关信息。这些飞行的来源也仍然未知。

演习期间发现无人机

这些事件发生在大规模联合“Typhon”演习期间，该演习于2026年10月5日至16日举行。军方和国内安全部队演练了对土伦港及周边地区设施的保护。

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演习由地中海地区总司令劳伦特·埃尔曼中将指挥。演习包括陆地、空中和海上行动，其中包括军用无人机飞行，并覆盖土伦及十个相邻市镇。最密集的活动原定于10月13日至15日进行。

常设禁飞区

LF-P 62常设禁飞空域自2017年以来在土伦地区大部分区域上空生效。该空域从地面延伸至约5943米高空，并全天候处于启用状态。只有在特定条件下才可在该区域飞行。

土伦附近曾于2026年3月24日发生类似事件：一架无人机在位于克朗施塔特码头的海军基地附近被发现。当时，海事宪兵拘留了无人机操作员，基地提出了投诉。2026年2月，在法国航母“戴高乐”号访问马尔默期间，瑞典军方也在该航母附近处置了一架无人机。瑞典武装部队随后表示，该飞行器是从侵略国俄罗斯联邦的俄罗斯侦察船“日古廖夫斯克”号上发射的。

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