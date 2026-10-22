美国陆军将发展太平洋地区的军事基础设施，用于在可能发生的第一岛链冲突首日开展前沿部队行动，台湾属于第一岛链的一部分。10月7日发布的作战指南《陆军如何作战》（How the Army Fights）对此作出说明，《台北时报》报道。

该文件将中国人民解放军列为决定美国陆军规划节奏的威胁。鉴于中国能够迅速调动兵力，美国陆军表示，正从第一岛链开始发展基础设施，以部署前沿多域能力和弹药。

前沿部队

美国陆军代理参谋长克里斯托弗·拉内夫在前言中表示，美军必须以冷战时期几代人对苏联军队投入的同等制度性重视，组织、训练和装备部队以应对中华人民共和国。

文件还指出，美国本土不再是对手无法触及的地区：竞争对手国家可以在美军部队接近敌人之前，干扰战斗力的生成和部署。台湾军事专家将此解读为，五角大楼预计对手可能打击美国的铁路和港口，以延误海外冲突所需的增援部队。

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作战要素

美国陆军计划运用四项作战要素：融合、打击、近战和持久力。首先计划结合电子战手段、网络行动和太空能力，以压制通信并扰乱敌方防空系统的运作。

此后，部队将使用中程和远程精确打击能力以及无人系统，在对手能够部署地面部队之前削弱其力量并破坏其补给线。文件评估称，俄罗斯对乌克兰发动的战争凸显了发展欺骗、伪装和反侦察能力的必要性。

该指南所述的假设情景设想在吕宋海峡部署美国陆军多域特遣部队。第一岛链的这一区域处于中国人民解放军海军的作战范围之内。与此同时，美国陆军正通过建立燃料储备以及部署工程、医疗和防空力量，加强第二岛链的后勤保障。

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