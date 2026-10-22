Armia USA będzie rozwijać infrastrukturę wojskową w regionie Pacyfiku na potrzeby działań sił wysuniętych w pierwszym dniu potencjalnego konfliktu w Pierwszym Łańcuchu Wysp, do którego należy Tajwan. Wynika to z wytycznych operacyjnych How the Army Fights, opublikowanych 7 października, informuje Taipei Times.

W dokumencie Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza została określona jako zagrożenie wyznaczające tempo planowania amerykańskich wojsk. Ze względu na zdolność Chin do szybkiego przerzucania sił armia USA poinformowała, że rozwija infrastrukturę do rozmieszczenia wysuniętych zdolności wielodomenowych i amunicji, począwszy od Pierwszego Łańcucha Wysp.

Siły wysunięte

We wstępie pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA Christopher LaNeve zaznaczył, że amerykańskie wojsko musi organizować, szkolić i wyposażać siły do przeciwdziałania ChRL z takim samym instytucjonalnym skupieniem, jakie pokolenia okresu zimnej wojny poświęcały armii radzieckiej.

W dokumencie wskazano również, że terytorium USA nie znajduje się już poza zasięgiem przeciwnika: rywalizujące państwa mogą zakłócić formowanie i przerzut siły bojowej, zanim amerykańskie jednostki zbliżą się do wroga. Tajwańscy eksperci wojskowi zinterpretowali to jako oczekiwanie Pentagonu, że przeciwnik może uderzyć w linie kolejowe i porty w USA, aby opóźnić posiłki dla konfliktu za granicą.

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Elementy operacyjne

Armia USA planuje stosować cztery elementy operacyjne: konwergencję, uderzenie, walkę w bliskim kontakcie i wytrzymałość. Najpierw zamierza połączyć środki walki elektronicznej, operacje cybernetyczne i zdolności kosmiczne, aby tłumić łączność i zakłócać działanie obrony powietrznej przeciwnika.

Następnie wojska mają wykorzystywać precyzyjne środki średniego i dalekiego zasięgu, a także systemy bezzałogowe, aby osłabić przeciwnika i zakłócić jego linie zaopatrzenia, zanim zdoła on rozmieścić siły lądowe. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, według oceny dokumentu, podkreśliła potrzebę rozwijania zdolności w zakresie wprowadzania w błąd, maskowania i przeciwdziałania rozpoznaniu.

Opisany w wytycznych hipotetyczny scenariusz zakłada rozmieszczenie Wielodomenowej Grupy Zadaniowej Armii USA w Cieśninie Luzon. Ten odcinek Pierwszego Łańcucha Wysp znajduje się w operacyjnym zasięgu marynarki wojennej ChALW. Jednocześnie armia USA wzmacnia logistykę w Drugim Łańcuchu Wysp, tworząc zapasy paliwa i rozmieszczając środki inżynieryjne, medyczne oraz obrony powietrznej.

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