Французские власти начали судебное расследование после того, как вблизи и над военными объектами в районе Тулона были зафиксированы несанкционированные дроны. Они вошли в запретную для полетов зону, охватывающую значительную часть района города, где расположена главная военно-морская база Франции.

Как сообщает AeroTime, Морская префектура Средиземноморья 21 октября заявила, что в ответ на каждое обнаружение активировались системы противодействия беспилотникам в координации с французскими силами внутренней безопасности. По данным префектуры, чувствительная инфраструктура не подвергалась угрозе.

Количество задействованных дронов, места их обнаружения и информация о возможном перехвате аппаратов не уточнялись. Происхождение полетов также остается неизвестным.

Дроны заметили во время учений

Инциденты произошли во время масштабных совместных учений Typhon, которые проходили с 5 по 16 октября 2026 года. Военные и силы внутренней безопасности отрабатывали защиту объектов в гавани Тулона и окружающей местности.

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Учениями руководил вице-адмирал Лоран Эрманн, главнокомандующий в Средиземноморье. Они предусматривали наземные, воздушные и морские операции, в том числе полеты военных дронов, и охватили Тулон и десять соседних муниципалитетов. Наиболее интенсивная активность была запланирована на 13–15 октября.

Постоянная запретная зона

Постоянная запретная воздушная зона LF-P 62 действует над значительной частью района Тулона с 2017 года. Она простирается от поверхности земли до высоты примерно 5943 метра и активна круглосуточно. Полеты в этой зоне возможны только при определенных условиях.

Похожий случай возле Тулона произошел 24 марта 2026 года: дрон зафиксировали возле военно-морской базы на набережной Кронштадт. Тогда морские жандармы задержали оператора беспилотника, а база подала жалобу. В феврале 2026 года шведские военные также нейтрализовали дрон возле французского авианосца Charles de Gaulle во время его визита в Мальмё. Вооруженные силы Швеции позднее заявили, что аппарат был запущен с российского разведывательного судна «Жигулёвск» государства-агрессора РФ.

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