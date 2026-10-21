Francuskie władze wszczęły postępowanie sądowe po tym, jak w pobliżu i nad obiektami wojskowymi w rejonie Tulonu wykryto nieautoryzowane drony. Wleciały one do strefy zakazu lotów obejmującej znaczną część obszaru miasta, gdzie znajduje się główna baza marynarki wojennej Francji.

Jak podaje AeroTime, Prefektura Morska Morza Śródziemnego oświadczyła 21 października, że w odpowiedzi na każde wykrycie uruchamiano systemy przeciwdziałania dronom, w koordynacji z francuskimi siłami bezpieczeństwa wewnętrznego. Według prefektury wrażliwa infrastruktura nie była zagrożona.

Nie sprecyzowano liczby zaangażowanych dronów, miejsc ich wykrycia ani informacji o możliwym przechwyceniu urządzeń. Pochodzenie lotów również pozostaje nieznane.

Drony zauważono podczas ćwiczeń

Incydenty miały miejsce podczas zakrojonych na szeroką skalę wspólnych ćwiczeń Typhon, które trwały od 5 do 16 października 2026 roku. Wojsko i siły bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczyły ochronę obiektów w porcie w Tulonie i okolicy.

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Ćwiczeniami kierował wiceadmirał Laurent Hermmann, głównodowodzący na Morzu Śródziemnym. Obejmowały one operacje lądowe, powietrzne i morskie, w tym loty dronów wojskowych, oraz objęły Tulon i dziesięć sąsiednich gmin. Najintensywniejszą aktywność zaplanowano na 13–15 października.

Stała strefa zakazana

Stała strefa zakazana LF-P 62 obowiązuje nad znaczną częścią rejonu Tulonu od 2017 roku. Rozciąga się od powierzchni ziemi do wysokości około 5943 metrów i jest aktywna przez całą dobę. Loty w tej strefie są możliwe wyłącznie na określonych warunkach.

Podobny incydent w pobliżu Tulonu miał miejsce 24 marca 2026 roku: drona wykryto w pobliżu bazy marynarki wojennej na nabrzeżu Kronstadt. Wówczas żandarmi morscy zatrzymali operatora drona, a baza złożyła skargę. W lutym 2026 roku szwedzcy wojskowi również zneutralizowali drona w pobliżu francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle podczas jego wizyty w Malmö. Szwedzkie Siły Zbrojne oświadczyły później, że urządzenie zostało uruchomione z rosyjskiego statku rozpoznawczego „Żigulowsk” państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej.

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