Wielka Brytania wyśle myśliwce RAF Typhoon do Arabii Saudyjskiej, aby chronić miasta i kluczową infrastrukturę krajową przed atakami powietrznymi jemeńskich Huti. Samoloty będą wykonywać zadania obronne i nie będą przeprowadzać ofensywnych uderzeń na Huti.

Obronna misja RAF

O decyzji brytyjskich władz informuje The National. Oprócz myśliwców Londyn zapewni samolot transportowy Atlas A400M do przewożenia sprzętu na terytorium Arabii Saudyjskiej. Brytyjscy doradcy wojskowi będą również wspierać swoich saudyjskich odpowiedników na miejscu.

We wrześniu Wielka Brytania już ogłaszała dodatkową pomoc obronną dla Arabii Saudyjskiej po wznowieniu ataków Huti. Pakiet obejmował wówczas samolot-cysternę RAF Voyager, jednak nie przewidywał wsparcia myśliwcami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzmocnienie obecności w regionie

W marcu kancelaria brytyjskiego premiera informowała o skierowaniu do regionu czterech myśliwców w celu obrony przed irańskimi rakietami. Uzupełniły one cztery Typhoony, które już stacjonowały w Katarze, aby wspierać regionalnych sojuszników poddawanych atakom ze strony Iranu.

Według publikacji w ostatnich tygodniach nasiliły się ataki Huti w Arabii Saudyjskiej. Władze Jemenu oświadczyły, że w wyniku uderzenia w obóz szkoleniowy rządowych sił bezpieczeństwa zginęło 58 osób. Informowano także o uderzeniach w lotnisko w Rijadzie, siedzibę Saudi Aramco w Dhahranie oraz główny rurociąg. Brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że działania Huti destabilizują region i pogłębiają kryzys humanitarny w Jemenie.

Czytaj nas na