Великобритания направит истребители RAF Typhoon в Саудовскую Аравию для защиты городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак йеменских хуситов. Самолеты будут выполнять оборонительные задачи и не будут наносить наступательные удары по хуситам.

Оборонительная миссия RAF

О решении британских властей сообщает The National. Помимо истребителей, Лондон предоставит транспортный самолет Atlas A400M для перевозки оборудования по территории Саудовской Аравии. Британские военные советники также будут поддерживать саудовских коллег на местах.

В сентябре Британия уже объявляла о дополнительной оборонной помощи Саудовской Аравии после возобновления атак хуситов. Тогда в пакет вошел самолет-заправщик RAF Voyager, однако поддержки истребителями он не предусматривал.

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Усиление присутствия в регионе

В марте канцелярия британского премьер-министра сообщала о направлении в регион четырех истребителей для защиты от иранских ракет. Это дополнило четыре Typhoon, которые уже были размещены в Катаре для поддержки региональных союзников, подвергавшихся атакам со стороны Ирана.

По данным издания, в последние недели атаки хуситов в Саудовской Аравии усилились. Власти Йемена заявили, что в результате удара по учебному лагерю правительственных сил безопасности погибли 58 человек. Также сообщалось об ударах по аэропорту Эр-Рияда, штаб-квартире Saudi Aramco в Дахране и магистральному трубопроводу. Министерство обороны Британии заявило, что действия хуситов дестабилизируют регион и углубляют гуманитарный кризис в Йемене.

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