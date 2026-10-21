В Венгрии задержали бывшего главу Национального банка Дьёрдя Матолчи. Его доставили в Центральную следственную прокуратуру, также правоохранители задержали еще нескольких человек, сообщает RMF24.

Подозрения против экс-главы банка

Адвокат Матолчи Пал Батки заявил порталу Telex, что его клиента подозревают в хозяйственном мошенничестве, которое причинило значительный финансовый ущерб, а также в использовании поддельного частного документа.

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Дела, касающиеся имущества Нацбанка

В сентябре руководство Национального банка Венгрии обратилось в правоохранительные органы с заявлением о подозрении в совершении правонарушений, связанных с пятью объектами недвижимости банка. Речь шла, в частности, о ненадлежащем хозяйствовании, халатности, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вскоре действующий глава венгерского центробанка Михай Варга сообщил, что передал следственной комиссии 30 тысяч страниц документов. Матолчи возглавлял Национальный банк Венгрии в 2013–2025 годах. До назначения на эту должность он дважды был министром экономики в правительствах Виктора Орбана.

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