Ексголову Нацбанку Угорщини Дьордя Матолчі затримали — RMF24

В Угорщині затримали колишнього голову Національного банку Дьордя Матолчі. Його доставили до Центральної слідчої прокуратури, також правоохоронці затримали ще кількох людей, повідомляє RMF24.

Підозри проти ексголови банку

Адвокат Матолчі Пал Баткі заявив порталу Telex, що його клієнта підозрюють у господарському шахрайстві, яке спричинило значні фінансові збитки, а також у використанні фальшивого приватного документа.

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Справи щодо майна Нацбанку

У вересні керівництво Національного банку Угорщини звернулося до правоохоронців із заявою про підозру у вчиненні правопорушень, пов’язаних із п’ятьма об’єктами нерухомості банку. Йшлося, зокрема, про неналежне господарювання, недбалість, шахрайство та зловживання повноваженнями.

Невдовзі чинний голова угорського центробанку Міхай Варга повідомив, що передав слідчій комісії 30 тисяч сторінок документів. Матолчі очолював Національний банк Угорщини у 2013–2025 роках. До призначення на цю посаду він двічі був міністром економіки в урядах Віктора Орбана.

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