Na Węgrzech zatrzymano byłego prezesa Narodowego Banku Węgier Györgya Matolcsyego. Został on doprowadzony do Centralnej Prokuratury Śledczej, a funkcjonariusze zatrzymali także kilka innych osób, informuje RMF24.

Podejrzenia wobec byłego szefa banku

Adwokat Matolcsyego, Pál Batki, powiedział portalowi Telex, że jego klient jest podejrzewany o oszustwo gospodarcze, które spowodowało znaczne straty finansowe, a także o posłużenie się podrobionym dokumentem prywatnym.

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Sprawy dotyczące majątku Banku Narodowego

We wrześniu kierownictwo Narodowego Banku Węgier zwróciło się do organów ścigania z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z pięcioma nieruchomościami banku. Chodziło między innymi o niewłaściwe gospodarowanie, niedbalstwo, oszustwo i nadużycie uprawnień.

Wkrótce potem obecny prezes węgierskiego banku centralnego Mihály Varga poinformował, że przekazał komisji śledczej 30 tysięcy stron dokumentów. Matolcsy stał na czele Narodowego Banku Węgier w latach 2013–2025. Przed powołaniem na to stanowisko dwukrotnie był ministrem gospodarki w rządach Viktora Orbána.

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