W USA ludzie, którzy przeżyli powodzie, huragany, pożary lasów i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, zaczynają zrzeszać się w organizacjach, aby domagać się skuteczniejszej pomocy po katastrofach i lepszej reakcji władz. Poinformował o tym The Guardian. Według jednej z szacunkowych ocen takie klęski dotknęły już około połowy ludności kraju.

Współzałożycielka sieci Extreme Weather Survivors Sierra Kos oświadczyła, że liczba jej członków szybko rośnie. Obecnie sieć skupia około 2,5 tysiąca osób w różnych stanach. Jak powiedziała, poszkodowani o różnych poglądach politycznych wspólnie zwracają się do ustawodawców w Waszyngtonie i uważają, że pomoc po klęsce nie powinna zależeć od preferencji politycznych.

Spotkanie poszkodowanych w Teksasie

Na spotkaniu w Kerrville w Teksasie zebrali się ludzie poszkodowani przez nagłe powodzie w 2025 roku. W pobliżu tego miasta żywioł pochłonął życie 136 osób. Na wydarzenie zaproszono kandydatów na gubernatora i do Senatu, jednak spośród zaproszonych kandydatów przybyła tylko członkini Izby Reprezentantów Teksasu Vikki Goodwin — kandydatka Partii Demokratycznej na stanowisko wicegubernatorki.

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Uczestnicy spotkania opowiadali o trudnościach z uzyskaniem pomocy, tymczasowym zakwaterowaniem i odbudową zniszczonych domów. Niektórzy z nich oświadczyli, że wielokrotnie otrzymywali odmowę pomocy od Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego USA (FEMA), a inni ryzykują utratę tymczasowego zakwaterowania, nie mając środków na naprawę domów.

Postulaty wobec FEMA i systemów ostrzegania

19-letnia Georgia Bishop, której przyjaciółka zginęła podczas powodzi w 2025 roku, pojechała do Waszyngtonu, aby rozmawiać z członkami Kongresu o potrzebie lepszego ostrzegania przed powodziami, w tym instalowania syren w społecznościach. Była nauczycielka przedszkolna Kylie Nidever, której rodzinny dom z dzieciństwa w Hunt w Teksasie przetrwał powódź, również zaczęła angażować się w działania rzecznicze po zniszczeniu społeczności.

Poszkodowani podkreślają potrzebę bardziej zrozumiałych procedur FEMA, łatwiej dostępnej pomocy i odpowiedniego przygotowania na przyszłe klęski. Część uczestników takich sieci mówi także o związku między nasileniem ekstremalnych zjawisk pogodowych a globalnym ociepleniem, chociaż organizacje często używają określenia „ekstremalna pogoda”, aby nie zaostrzać sporów politycznych wokół kwestii zmian klimatu.

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