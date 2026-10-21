在美国，经历过洪水、飓风、森林火灾及其他极端天气事件的人们开始组织起来，成立团体以争取更有效的灾后援助和政府更好的应对。据《卫报》报道，据一项估计，此类灾害已影响该国约一半人口。

Extreme Weather Survivors网络联合创始人谢拉·科斯表示，其成员数量正在迅速增长。目前，该网络覆盖不同州约2500人。她说，持不同政治观点的幸存者正共同向华盛顿的立法者呼吁，并认为灾后援助不应取决于政治偏好。

得克萨斯州受灾者举行会面

在得克萨斯州克尔维尔举行的一场会议上，受到2025年突发洪水影响的人们聚集在一起。这座城市附近的灾害造成136人死亡。活动邀请了竞选州长和参议员职位的候选人，但在受邀候选人中，只有得克萨斯州众议院议员维基·古德温到场——她是民主党副州长候选人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与会者讲述了在获得援助、临时住房以及重建被毁房屋方面遇到的困难。其中一些人表示，他们曾多次遭到美国联邦紧急事务管理局（FEMA）拒绝提供援助；另一些人则面临失去临时住房的风险，因为没有资金修缮住宅。

对FEMA和预警系统的要求

19岁的乔治亚·毕晓普的朋友在2025年洪水中遇难。她前往华盛顿，与国会议员讨论改善洪水预警的必要性，包括在社区安装警报器。前幼儿园教师凯莉·奈德弗童年时在得克萨斯州亨特居住的房屋在洪水后得以幸存，在社区遭到破坏后，她也开始从事倡导工作。

受灾者强调，需要更清晰的FEMA程序、更容易获得的援助，以及对未来灾害的适当准备。此类网络的一些参与者也谈到极端天气事件加剧与全球变暖之间的联系，不过这些组织常使用“极端天气”这一表述，以避免加剧围绕气候变化议题的政治争议。

关注我们在