В США люди, пережившие наводнения, ураганы, лесные пожары и другие экстремальные погодные явления, начинают объединяться в организации, чтобы добиваться более эффективной помощи после катастроф и лучшего реагирования властей. Об этом сообщает The Guardian. По одной из оценок, такие бедствия уже затронули примерно половину населения страны.

Соосновательница сети Extreme Weather Survivors Сьерра Кос заявила, что число ее участников быстро растет. Сейчас сеть охватывает около 2,5 тысячи человек в разных штатах. По ее словам, пострадавшие с разными политическими взглядами совместно обращаются к законодателям в Вашингтоне и считают, что помощь после бедствия не должна зависеть от политических предпочтений.

Встреча пострадавших в Техасе

На встрече в Керрвилле, штат Техас, собрались люди, пострадавшие от внезапных наводнений 2025 года. Вблизи этого города стихия унесла жизни 136 человек. На мероприятие пригласили кандидатов на должности губернатора и в Сенат, однако среди приглашенных кандидатов прибыла только представительница Палаты представителей Техаса Викки Гудвин — кандидатка от Демократической партии на должность вице-губернатора.

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Участники встречи рассказывали о трудностях с получением помощи, временным жильем и восстановлением разрушенных домов. Некоторые из них заявили, что неоднократно получали отказ в помощи от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), а другие рискуют потерять временное жилье, не имея средств на ремонт домов.

Требования к FEMA и системам оповещения

19-летняя Джорджия Бишоп, чья подруга погибла во время наводнения 2025 года, ездила в Вашингтон, чтобы поговорить с членами Конгресса о необходимости лучшего предупреждения о наводнениях, в том числе установки сирен в сообществах. Бывшая воспитательница дошкольного учреждения Кайли Нидевер, чей дом детства в техасском Ханте уцелел после наводнения, также начала заниматься адвокацией после разрушения сообщества.

Пострадавшие подчеркивают необходимость более понятных процедур FEMA, более доступной помощи и надлежащей подготовки к будущим бедствиям. Часть участников таких сетей также говорит о связи между усилением экстремальных погодных явлений и глобальным потеплением, хотя организации часто используют формулировку «экстремальная погода», чтобы не обострять политические споры вокруг темы изменения климата.

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