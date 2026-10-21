Теневой отчет о вступлении в ЕС выявил застой реформ в Украине

Теневой отчет общественных организаций о выполнении Украиной условий вступления в Европейский Союз показал, что в ряде ключевых сфер реформы продвигаются медленно или вообще не демонстрируют прогресса. Больше всего замечаний касается судебной реформы, работы прокуратуры, адвокатуры и антикоррупционной политики.

В течение ближайших нескольких недель Европейская комиссия должна обнародовать ежегодный отчет о расширении ЕС, в котором оценивается прогресс стран-кандидатов на пути к членству. Для Украины это будет уже четвертая такая оценка.

Между тем, 19 октября был обнародован «Shadow Report», который готовят по запросу Еврокомиссии украинские независимые эксперты. Документ объемом около 1300 страниц оценивает выполнение Украиной обязательств в рамках переговорных разделов 23 и 24, а также в сфере демократических институтов. Его выводы ЕК учитывает при подготовке официальной оценки прогресса Украины.

В большинстве разделов эксперты констатируют отсутствие или ограниченность прогресса. Отчет охватывает период с сентября 2025 года по август 2026 года включительно.



В сфере судебной реформы эксперты отмечают умеренный прогресс в ранее начатых конкурсных процедурах. В то же время стратегия развития системы правосудия остается неутвержденной, хотя должна была вступить в силу в начале 2026 года.

В сфере прокуратуры ключевые евроинтеграционные рекомендации и обязательства остаются невыполненными или выполненными частично. Что касается адвокатуры, «в отчетном периоде прогресса в сфере реформирования не зафиксировано».

Одно из немногих направлений судебной реформы, где отмечается определенный прогресс, — юридическое образование. В частности, принят закон «Об академической добросовестности».

В сфере борьбы с коррупцией прогресс также остается ограниченным. Положительные изменения носят преимущественно точечный характер, тогда как системные законодательные изменения, предусмотренные «дорожной картой» по вопросам верховенства права, в основном не выполнены.

Эксперты обращают внимание на непрозрачность соглашений о признании вины и отсутствие учета исполнения решений о конфискации. Также озабоченность вызывает давление на антикоррупционные органы.

Кроме того, не зафиксирован прогресс в сфере защиты прав человека по отдельным направлениям. В частности, эксперты указывают на проблемы с независимостью института уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Кроме того, действующая система правового регулирования защиты персональных данных, по оценке авторов документа, не соответствует европейским стандартам.



Ежегодный отчет о расширении готовят по единой методике для всех государств-кандидатов. Документ позволяет сравнивать прогресс и оценивать реформы по различным направлениям.

По информации «Европейской правды», в Еврокомиссии обсуждают предложение повысить оценку Украины с учетом предыдущих достижений. Отмечается, что Украину могли недооценивать. За последние три года определенные реформы состоялись, однако оценка по главам 23 и 24 оставалась неизменной. Все три предыдущих документа указывали на «некоторое соответствие законодательству ЕС».

Представитель Представительства ЕС в Украине Асьер Сантильян Лузуриага во время обсуждения теневого отчета напомнил, что несколько лет назад задачей было сформировать антикоррупционные институты, тогда как сейчас речь идет о конкретных профессиональных реформах.

В то же время в отчетном периоде, по оценке экспертов, прогресса было недостаточно.

Отдельно эксперты подчеркивают, что принятие законов не гарантирует успешного проведения реформ. Важное значение имеет их практическое выполнение.

Источник: Теневой отчет

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