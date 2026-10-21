一份关于加入欧盟的“影子报告”揭示了乌克兰改革陷入停滞

民间组织关于乌克兰履行加入欧盟条件的“影子报告”显示，在若干关键改革领域，改革进展缓慢，甚至完全没有取得进展。 批评最多的方面涉及司法改革、检察院工作、律师行业以及反腐败政策。

未来几周内，欧盟委员会将发布年度欧盟扩大报告，该报告将评估候选国在加入欧盟进程中的进展。对于乌克兰而言，这将是第四次此类评估。

与此同时，应欧盟委员会要求由乌克兰独立专家起草的《影子报告》已于10月19日公布。 这份约1300页的文件评估了乌克兰在谈判第23和24章以及民主制度领域履行承诺的情况。欧盟委员会在准备关于乌克兰进展的正式评估时会参考该报告的结论。

在多数章节中，专家们指出进展缺失或有限。该报告涵盖的时间范围为2025年9月至2026年8月（含）。



在司法改革方面，专家们指出，此前启动的竞争性选拔程序取得了适度进展。与此同时，司法体系发展战略仍未获批准，尽管该战略本应于2026年初开始实施。

在检察机关领域，关键的欧洲一体化建议和承诺仍未落实或仅部分落实。关于律师行业，“在报告期内未记录到改革方面的进展”。

司法改革中为数不多的取得一定进展的领域之一是法律教育。特别是，《学术诚信法》已获通过。

在反腐败领域，进展同样有限。积极的变化大多仅是零星的，而《法治路线图》中规定的系统性立法改革，大部分尚未落实。

专家们特别指出认罪协议缺乏透明度，以及对没收裁决执行情况缺乏追踪记录。此外，针对反腐败机构所受的压力也引发了担忧。

此外，在人权保护的某些具体领域也未见进展。特别是，专家们指出最高拉达人权专员机构的独立性存在问题。 此外，据报告起草者评估，现行个人数据保护的法律监管体系不符合欧洲标准。



《扩大进程年度报告》是根据适用于所有候选国的统一方法编制的。该文件有助于比较各领域的进展并评估相关改革。

据“欧洲真相”报道，欧盟委员会正在讨论一项提议，即鉴于乌克兰此前取得的成就，应提高对其的评估等级。报道指出，乌克兰此前可能被低估了。 过去三年中，虽然已实施了某些改革，但第23章和第24章的评分始终未变。此前发布的三份报告均指出“在一定程度上符合欧盟法律”。

欧盟驻乌克兰代表团代表阿西耶·桑蒂利安·卢苏里亚加在讨论影子报告时指出，几年前的任务是建立反腐败机构，而如今讨论的则是具体的专项改革。

与此同时，据专家评估，在报告期内取得的进展尚显不足。

专家们特别强调，通过法律并不保证改革能够成功实施。关键在于这些法律能否得到切实执行。

来源：《影子报告》

关注我们在