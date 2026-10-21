В Германии исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана выявили схожее распределение поддержки партии AfD на выборах в Бундестаг 2025 года и нацистской NSDAP на выборах в Рейхстаг 1933 года более чем в половине общин. Об этом сообщает Interia.

Сравнение результатов выборов

Команда историка экономики Давиде Кантони сопоставила результаты голосований в общинах. Почти в каждой пятой из них обе партии имели высокий или очень высокий уровень поддержки по сравнению с другими общинами соответствующей федеральной земли. Примерно в таком же количестве общин и NSDAP в 1933 году, и AfD в 2025 году получили низкие результаты. Еще примерно пятая часть общин демонстрировала средние показатели для обеих политических сил.

На выборах в Рейхстаг в марте 1933 года NSDAP получила почти 44% голосов по стране, однако результаты существенно различались в зависимости от общины. В одних населенных пунктах за нацистов голосовали более 90% избирателей, в других — менее 10%.

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Социальные и региональные факторы

Политолог Кай Арцхаймер из Университета Майнца, изучающий электорат крайне правых, назвал результаты анализа достоверными, но предостерег от упрощенных выводов. По его мнению, речь идет не столько об унаследованных политических традициях отдельных регионов, сколько о сходных социальных и культурных чертах избирателей.

Исследователи отметили, что очаги поддержки AfD находятся, в частности, в восточной Баварии, регионе Восточная Вестфалия-Липпе, на северо-востоке Гессена, в Пфальце и в отдельных приграничных районах. Часто это сельские структурно слабые территории. Наиболее отчетливая связь была выявлена там, где сочетаются сельский характер местности, структурная слабость и протестантская традиция. Католические регионы, которые в 1933 году в основном не поддержали NSDAP, сейчас также менее склонны поддерживать AfD.

Арцхаймер отметил, что в восточных федеральных землях AfD получает заметно больше голосов, чем в других частях Германии. По его мнению, это связано, в частности, с отсутствием опыта демократии в ГДР. В малонаселенных районах западных земель он также указал на ослабление роли церквей, профсоюзов и левых молодежных организаций.

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