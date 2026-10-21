德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的研究人员发现，在2025年联邦议院选举中对AfD党的支持分布，与1933年国会选举中对纳粹NSDAP的支持分布，在超过半数市镇中呈现相似性。据Interia报道。

选举结果比较

经济史学家达维德·坎托尼的团队对各市镇的投票结果进行了比较。在近五分之一的市镇中，与相应联邦州的其他市镇相比，这两个政党都获得了高或非常高的支持率。在大致相同数量的市镇中，1933年的NSDAP和2025年的AfD都获得了低得票率。另有约五分之一的市镇对这两股政治力量均呈现中等水平的结果。

在1933年3月的国会选举中，NSDAP在全国获得近44%的选票，但结果因市镇而有显著差异。在一些地方，超过90%的选民投票支持纳粹，而在另一些地方，这一比例不足10%。

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社会和地区因素

美因茨大学研究极右翼选民的政治学家凯·阿尔茨海默称，分析结果可信，但警告不要得出简单化的结论。他认为，这与其说是个别地区继承下来的政治传统，不如说是选民相似的社会和文化特征所致。

研究人员指出，AfD的支持中心尤其位于巴伐利亚东部、东威斯特法伦-利珀地区、黑森州东北部、普法尔茨以及部分边境地区。这些地区往往是结构薄弱的农村地带。研究在农村特征、结构薄弱和新教传统相结合的地区发现了最明显的关联。1933年大多未支持NSDAP的天主教地区，如今也较少倾向于支持AfD。

阿尔茨海默指出，AfD在东部联邦州获得的选票明显多于德国其他地区。他认为，这尤其与东德缺乏民主经验有关。在西部各州人口稀少的地区，他还指出教会、工会和左翼青年组织的作用有所削弱。

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