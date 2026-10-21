W Niemczech badacze z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium wykryli podobny rozkład poparcia dla partii AfD w wyborach do Bundestagu w 2025 roku oraz dla nazistowskiej NSDAP w wyborach do Reichstagu w 1933 roku w ponad połowie gmin. Poinformowała o tym Interia.

Porównanie wyników wyborów

Zespół historyka gospodarki Davidego Cantoniego zestawił wyniki głosowań w gminach. W niemal co piątej z nich obie partie miały wysokie lub bardzo wysokie poparcie w porównaniu z innymi gminami danego kraju związkowego. W mniej więcej takiej samej liczbie gmin zarówno NSDAP w 1933 roku, jak i AfD w 2025 roku uzyskały niskie wyniki. Kolejna około jedna piąta gmin wykazywała średnie wskaźniki dla obu sił politycznych.

W wyborach do Reichstagu w marcu 1933 roku NSDAP zdobyła niemal 44% głosów w skali kraju, jednak wyniki znacznie różniły się w zależności od gminy. W jednych miejscowościach na nazistów głosowało ponad 90% wyborców, w innych — mniej niż 10%.

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Czynniki społeczne i regionalne

Politolog Kai Arzheimer z Uniwersytetu w Moguncji, który bada elektorat skrajnej prawicy, uznał wyniki analizy za wiarygodne, ale ostrzegł przed uproszczonymi wnioskami. Jego zdaniem chodzi nie tyle o odziedziczone tradycje polityczne poszczególnych regionów, ile o podobne cechy społeczne i kulturowe wyborców.

Badacze zaznaczyli, że ośrodki poparcia dla AfD znajdują się między innymi we wschodniej Bawarii, w regionie Wschodnia Westfalia-Lippe, w północno-wschodniej Hesji, w Palatynacie oraz na niektórych obszarach przygranicznych. Często są to wiejskie, słabe strukturalnie tereny. Najwyraźniejszy związek stwierdzono tam, gdzie łączą się wiejski charakter obszaru, słabość strukturalna i tradycja protestancka. Regiony katolickie, które w 1933 roku w większości nie poparły NSDAP, obecnie również są mniej skłonne popierać AfD.

Arzheimer zaznaczył, że we wschodnich krajach związkowych AfD otrzymuje wyraźnie więcej głosów niż w innych częściach Niemiec. Jego zdaniem wiąże się to między innymi z brakiem doświadczenia demokracji w NRD. W słabo zaludnionych rejonach zachodnich landów wskazał również na osłabienie roli kościołów, związków zawodowych i lewicowych organizacji młodzieżowych.

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