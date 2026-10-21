У понад половині громад Німеччини виявили схожість результатів AfD і NSDAP — Interia

У Німеччині дослідники з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені виявили схожий розподіл підтримки партії AfD на виборах до Бундестагу 2025 року та нацистської NSDAP на виборах до Рейхстагу 1933 року більш ніж у половині громад. Про це повідомляє Interia.

Порівняння результатів виборів

Команда історика економіки Давіде Кантоні зіставила результати голосувань у громадах. У майже кожній п’ятій із них обидві партії мали високий або дуже високий рівень підтримки порівняно з іншими громадами відповідної федеральної землі. Приблизно в такій самій кількості громад і NSDAP у 1933 році, і AfD у 2025 році отримали низькі результати. Ще приблизно п’ята частина громад демонструвала середні показники для обох політичних сил.

На виборах до Рейхстагу в березні 1933 року NSDAP здобула майже 44% голосів у масштабі країни, однак результати суттєво різнилися залежно від громади. В одних населених пунктах за нацистів голосували понад 90% виборців, в інших — менш як 10%.

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Соціальні та регіональні чинники

Політолог Кай Арцгаймер з Університету Майнца, який досліджує електорат крайньої правиці, назвав результати аналізу достовірними, але застеріг від спрощених висновків. На його думку, йдеться не стільки про успадковані політичні традиції окремих регіонів, скільки про подібні соціальні та культурні риси виборців.

Дослідники зазначили, що осередки підтримки AfD є, зокрема, на сході Баварії, у регіоні Східна Вестфалія-Ліппе, на північному сході Гессену, у Пфальці та в окремих прикордонних районах. Часто це сільські структурно слабкі території. Найвиразніший зв’язок виявили там, де поєднуються сільський характер місцевості, структурна слабкість і протестантська традиція. Католицькі регіони, які у 1933 році здебільшого не підтримали NSDAP, нині також менш схильні підтримувати AfD.

Арцгаймер зазначив, що в східних федеральних землях AfD отримує помітно більше голосів, ніж в інших частинах Німеччини. На його думку, це пов’язано, зокрема, з відсутністю досвіду демократії в НДР. У малонаселених районах західних земель він також вказав на послаблення ролі церков, профспілок і лівих молодіжних організацій.

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