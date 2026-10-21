Чешская компания представила дроны Orbitron и роботизированный комплекс HECTHOR

Чешская компания ProLab Engineering представила линейку беспилотных летательных аппаратов Orbitron, а также наземный роботизированный комплекс HECTHOR, оснащенный перехватчиками TUKAN.

Разработчики на мероприятии Future Forces Forum в Чехии продемонстрировали беспилотники серии Orbitron, а также НРК HECTHOR с дронами-перехватчиками TUKAN.

Orbitron 6000

Флагманом линейки является разведывательный беспилотник Orbitron 6000 с гибридной силово-энергетической установкой.

Конструктивно он выполнен по схеме «летающий дельтаплан/смешанное крыло» с размахом 6 метров и задним толкающим винтом. Для вертикального взлета и посадки аппарат оснащен четырьмя отдельными электродвигателями, установленными на продольных балочных консолях под крылом.

Аппарат оснащен четырёхтактным оппозитным двигателем с электронным впрыском топлива и стартер-генератором мощностью 1000 Вт, а также имеет встроенный терминал Starlink для связи. При максимальной взлётной массе 70 кг аппарат способен нести 10 кг полезной нагрузки, развивать крейсерскую скорость 100 км/ч и оставаться в воздухе до 24 часов с радиусом действия до 2000 км.

Orbitron 3000

Меньшей версией линейки является полностью электрический беспилотник вертикального взлета и посадки Orbitron 3000.

Он имеет аналогичную аэродинамическую форму с размахом крыла 3 метра и весом от 10 до 12 кг. Задний двигатель обеспечивает крейсерский полёт со скоростью 83 км/ч.

Благодаря использованию литиевых батарей высокой плотности Orbitron 3000 способен выполнять задачи по мониторингу и разведке продолжительностью до 120 минут.

HECTHOR

Для защиты от воздушных угроз компания ProLab Engineering разработала мобильную систему HECTHOR.

Основой комплекса является гусеничный НРК HECTHOR, оснащенный оптико-электронными датчиками обнаружения и откидным отсеком во внутреннем корпусе.

TUKAN

Внутри комплекса размещается пусковая платформа для дронов-перехватчиков TUKAN.

Сами перехватчики TUKAN имеют характерный красный корпус со стреловидным крылом и оснащены бортовым искусственным интеллектом для автономного наведения на цели.

Источник: Future Forces Forum.

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