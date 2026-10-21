一家捷克公司推出了Orbitron无人机和HECTHOR机器人系统

捷克公司ProLab Engineering展示了Orbitron系列无人机，以及配备TUKAN拦截机的HECTHOR地面机器人系统。

在捷克举行的“未来力量论坛”（Future Forces Forum）上，开发人员展示了Orbitron系列无人机，以及配备TUKAN拦截无人机的HECTHOR地面机器人系统。

Orbitron 6000

该系列的旗舰产品是配备混合动力系统的Orbitron 6000侦察无人机。

其结构采用“飞行三角翼/混合翼”设计，翼展6米，并配备后置推进螺旋桨。 为了实现垂直起降，该飞行器在机翼下方的纵向梁式悬臂上安装了四台独立的电动机。

该飞行器配备了一台带电子燃油喷射系统的四冲程对置发动机和一台功率为1000瓦的起动发电机，并内置了用于通信的Starlink终端。 在最大起飞重量70公斤的情况下，该飞行器可承载10公斤有效载荷，巡航速度可达100公里/小时，续航时间最长可达24小时，航程半径可达2000公里。

Orbitron 3000

该系列中较小的机型是全电动垂直起降无人机Orbitron 3000。

它具有相似的气动外形，翼展为3米，重量在10至12公斤之间。后置电机可提供83公里/小时的巡航速度。

得益于高密度锂电池的采用，Orbitron 3000能够执行长达120分钟的监测和侦察任务。

HECTHOR

为防御空中威胁，ProLab Engineering 研发了 HECTHOR 移动系统。

该系统的核心是HECTHOR履带式无人机，配备了光电探测传感器，并在机身内部设有可翻转舱室。

TUKAN

系统内部设有用于TUKAN拦截无人机的发射平台。

TUKAN拦截无人机本身拥有标志性的红色机身和箭形机翼，并配备机载人工智能系统，可实现自主目标制导。

来源：Future Forces Forum。

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