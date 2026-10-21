Czeska firma ProLab Engineering zaprezentowała linię bezzałogowych statków powietrznych Orbitron, a także naziemny kompleks robotyczny HECTHOR, wyposażony w drony przechwytujące TUKAN.

Podczas wydarzenia Future Forces Forum w Czechach twórcy zaprezentowali bezzałogowe statki powietrzne z serii Orbitron, a także naziemny kompleks robotyczny HECTHOR z dronami przechwytującymi TUKAN.

Orbitron 6000

Flagowym modelem tej linii jest bezzałogowy statek powietrzny Orbitron 6000 z hybrydowym układem napędowo-energetycznym.

Konstrukcyjnie jest on wykonany według schematu „latający deltaplan/skrzydło mieszane” o rozpiętości 6 metrów i z tylnym śmigłem pchającym. Do pionowego startu i lądowania statek jest wyposażony w cztery oddzielne silniki elektryczne, zamontowane na podłużnych belkach pod skrzydłem.

Aparat wyposażony jest w czterosuwowy silnik typu bokser z elektronicznym wtryskiem paliwa oraz rozrusznik-generator o mocy 1000 W, a także posiada wbudowany terminal Starlink do łączności. Przy maksymalnej masie startowej wynoszącej 70 kg statek jest w stanie unieść 10 kg ładunku użytkowego, osiągać prędkość przelotową 100 km/h oraz pozostawać w powietrzu do 24 godzin, a jego zasięg wynosi do 2000 km.

Orbitron 3000

Mniejszą wersją tej serii jest w pełni elektryczny bezzałogowy statek powietrzny o pionowym starcie i lądowaniu Orbitron 3000.

Ma on podobny kształt aerodynamiczny, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 3 metry oraz masę od 10 do 12 kg. Tylny silnik zapewnia lot z prędkością przelotową 83 km/h.

Dzięki zastosowaniu akumulatorów litowych o wysokiej gęstości Orbitron 3000 jest w stanie wykonywać zadania związane z monitorowaniem i rozpoznaniem przez okres do 120 minut.

HECTHOR

W celu ochrony przed zagrożeniami powietrznymi firma ProLab Engineering opracowała mobilny system HECTHOR.

Podstawą kompleksu jest gąsienicowy bezzałogowy statek powietrzny HECTHOR, wyposażony w optyczno-elektroniczne czujniki wykrywania oraz odchylaną komorę w wewnętrznej obudowie.

TUKAN

Wewnątrz kompleksu znajduje się platforma startowa dla dronów przechwytujących TUKAN.

Same drony przechwytujące TUKAN mają charakterystyczny czerwony kadłub ze skrzydłem w kształcie strzały i są wyposażone w pokładową sztuczną inteligencję umożliwiającą autonomiczne namierzanie celów.

Źródło: Future Forces Forum.

Czechy przygotowują dużą misję biznesową na Ukrainę.

Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro potępiło masowany rosyjski atak na Kijów i skrytykowało oświadczenia ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który nazwał ten atak „odwetem”. W Pradze oświadczono, że dla osób, które planują, wydają rozkazy lub usprawiedliwiają ataki na ludność cywilną, „w piekle przygotowano najmroczniejsze miejsce”.

Czytaj nas na