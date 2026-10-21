Чеська компанія представила дрони Orbitron і роботизований комплекс HECTHOR

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Чеська компанія ProLab Engineering презентувала лінійку безпілотних літальних апаратів Orbitron, а також наземний роботизований комплекс HECTHOR, оснащений перехоплювачами TUKAN.

Розробники на заході Future Forces Forum у Чехії показали безпілотники серії Orbitron, а також НРК HECTHOR із дронами-перехоплювачами TUKAN.

Orbitron 6000

Флагманом лінійки є розвідувальний безпілотник Orbitron 6000 із гібридною силово-енергетичною установкою.

Конструктивно він виконаний за схемою «літаючий дельтаплан/змішане крило» з розмахом 6 метрів та заднім штовхальним гвинтом. Для вертикального зльоту й посадки апарат оснащено чотирма окремими електромоторами, встановленими на поздовжніх балкових консолях під крилом.

Апарат оснащений чотиритактним опозитним двигуном із електронним уприскуванням пального та стартер-генератором потужністю 1000 Вт, а також має вбудований термінал Starlink для зв’язку. За максимальної злітної маси 70 кг апарат здатний нести 10 кг корисного навантаження, розвивати крейсерську швидкість 100 км/год та залишатися в повітрі до 24 годин з радіусом дії до 2000 км.

Orbitron 3000

Меншою версією лінійки є повністю електричний безпілотник вертикального зльоту та посадки Orbitron 3000.

Він має аналогічну аеродинамічну форму з розмахом крила 3 метри та вагою від 10 до 12 кг. Задній мотор забезпечує крейсерський політ зі швидкістю 83 км/год.

Завдяки використанню літієвих батарей високої щільності Orbitron 3000 здатний виконувати завдання з моніторингу та розвідки тривалістю до 120 хвилин.

HECTHOR

Для захисту від повітряних загроз ProLab Engineering розробила мобільну систему HECTHOR.

Основою комплексу є гусеничний НРК HECTHOR, оснащений оптико-електронними сенсорами детекції та відкидним відсіком у внутрішньому корпусі.

TUKAN

Усередині комплексу розміщується пускова платформа для дронів-перехоплювачів TUKAN.

Самі перехоплювачі TUKAN мають характерний червоний корпус зі стрілоподібним крилом та оснащені бортовим штучним інтелектом для автономного наведення на цілі.

Джерело: Future Forces Forum.

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