Министерство финансов США ввело санкции против юридической фирмы Karnakis & Karnakis, базирующейся в Греции и Панаме. В ведомстве заявили, что фирма годами оказывала юридическую помощь иранским судоходным сетям.

Проверка греческого банка

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN также выдало административную повестку, чтобы продвинуть расследование возможных связей одного греческого банка с Ираном. В заявлении министерства название банка не указали.

По данным Cyprus Mail, FinCEN также направил запросы о предоставлении информации шести другим европейским банкам. Запросы касались их отношений с иранскими финансовыми учреждениями, против которых действуют санкции США.

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Санкции против судоходных агентов

Министерство финансов США также внесло в санкционный список судоходных агентов из Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. В ведомстве заявили, что эти агенты непосредственно помогают операциям иранского «теневого флота».

Karnakis & Karnakis не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос журналистов.

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