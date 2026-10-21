Departament Skarbu USA nałożył sankcje na kancelarię prawną Karnakis & Karnakis, mającą siedziby w Grecji i Panamie. Resort oświadczył, że firma przez lata zapewniała pomoc prawną irańskim sieciom żeglugowym.

Kontrola greckiego banku

Sieć Przeciwdziałania Przestępstwom Finansowym FinCEN, działająca w ramach Departamentu Skarbu USA, wydała również wezwanie administracyjne, aby posunąć naprzód dochodzenie w sprawie możliwych powiązań jednego greckiego banku z Iranem. W oświadczeniu resortu nie podano nazwy banku.

Według Cyprus Mail FinCEN skierował także wnioski o udzielenie informacji do sześciu innych europejskich banków. Wnioski dotyczyły ich relacji z irańskimi instytucjami finansowymi objętymi sankcjami USA.

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Sankcje wobec agentów żeglugowych

Departament Skarbu USA wpisał również na listę sankcyjną agentów żeglugowych z Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Resort oświadczył, że agenci ci bezpośrednio pomagają w operacjach irańskiej „floty cieni”.

Karnakis & Karnakis nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy.

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