Szef izraelskiej służby bezpieczeństwa Szin Bet, Dawid Zini, przybył do Paryża z wizytą roboczą i spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami francuskich służb specjalnych. Podczas rozmów omawiano przeciwdziałanie terroryzmowi i radykalnemu islamowi w kontekście kilku tygodni zamieszek i gwałtownych protestów we Francji, poinformował Jerusalem Post, powołując się na KAN News.

Spotkania z francuskimi służbami

Zini spotkał się z przedstawicielami francuskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI) oraz Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Zewnętrznego (DGSE). Według KAN News podróż zaplanowano wcześniej, jednak podczas spotkań poruszono również kwestię walki z terroryzmem i radykalnym islamem.

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W Szin Bet nie potwierdzono, że spotkania odbyły się we Francji, i nie ujawniono szczegółów dotyczących ich charakteru.

Zamieszki we francuskich miastach

Wizyta odbyła się po sobotnich demonstracjach we Francji, podczas których, według przytoczonych danych, zatrzymano około 1200 protestujących, a 150 policjantów doznało obrażeń. Protesty przerodziły się w starcia z policją, grabieże oraz podpalenia budynków i samochodów. Zamieszki najbardziej dotknęły Paryż, Marsylię i Lyon.

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