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AIPAC przestanie oficjalnie popierać kandydatów w USA — Jerusalem Post

UA.NEWS 22 października 2026 01:15
AIPAC przestanie oficjalnie popierać kandydatów w USA — Jerusalem Post

W USA grupa lobbingowa AIPAC ogłosiła w środę, że nie będzie już oficjalnie popierać kandydatów w wyborach. Organizacja przestanie również przekazywać bezpośrednie wpłaty za pośrednictwem swojego komitetu działań politycznych (PAC), informuje Jerusalem Post, powołując się na N12 News.

Z jakich mechanizmów rezygnuje AIPAC

W oświadczeniu AIPAC zaznaczył, że jego nowe podejście nie będzie obejmować oficjalnego popierania kandydatów, bezpośrednich wpłat z PAC ani kierowania darowizn na rzecz konkretnych uczestników wyborów. Grupa poinformowała, że narzędzia te nie będą już częścią jej podejścia.

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Powód decyzji

Według N12 News decyzję podjęto po tym, jak kilku polityków popierających Izrael spotkało się ze znaczną krytyką z powodu poparcia ze strony AIPAC. W oświadczeniu grupy wskazano, że nowe podejście umożliwi jej rozszerzenie indywidualnych wpłat i stosowanie nowych narzędzi, aby pomagać sojusznikom wygrywać wybory.

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