В США лоббистская группа AIPAC объявила в среду, что больше не будет официально поддерживать кандидатов на выборах. Организация также прекратит делать прямые взносы через свой комитет политических действий (PAC), сообщает Jerusalem Post со ссылкой на N12 News.

От каких механизмов отказывается AIPAC

В заявлении AIPAC отметила, что ее новый подход не будет предусматривать официальную поддержку кандидатов, прямые взносы от PAC и направление пожертвований в пользу конкретных участников выборов. Группа сообщила, что эти инструменты больше не будут частью ее подхода.

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Причина решения

По данным N12 News, решение приняли после того, как несколько политиков, поддерживающих Израиль, подверглись значительной критике из-за поддержки со стороны AIPAC. В заявлении группы указано, что новый подход позволит ей расширить индивидуальные взносы и применять новые инструменты, чтобы помогать союзникам побеждать на выборах.

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