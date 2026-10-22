W Paryżu we Francji policja zakazała uczestnikom protestów gromadzenia się w pobliżu Pałacu Elizejskiego, placu Bastylii oraz obu izb parlamentu. Ograniczenia obejmują również kilka rejonów turystycznych, w tym okolice Luwru i Pól Elizejskich, informuje Deutsche Welle.

Zakaz będzie obowiązywał w czwartek od 8:00 do 20:00 czasu lokalnego. Stolica Francji przygotowuje się również na masowe protesty oczekiwane w ten weekend. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział już masowe zaangażowanie sił bezpieczeństwa.

Niepokoje po protestach studenckich

Francuskie władze próbują uspokoić społeczeństwo po gwałtownych zamieszkach w ubiegły weekend. Według DW kryzys rozpoczął się od studenckich protestów przeciwko wysokim cenom oraz żądań reformy edukacji. Później sytuacja się zaostrzyła: zamaskowani ludzie plądrowali sklepy i starli się z policją.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez przyznał w poniedziałek, że władze straciły kontrolę nad sytuacją i nie przewidziały skali przemocy. Po dwóch względnie spokojnych nocach w kraju politycy we Francji i poza jej granicami wykorzystywali nagrania płonących samochodów, rozbitych witryn i splądrowanych budynków, aby wywierać presję na rząd prezydenta Emmanuela Macrona.

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Macron odpowiedział na wypowiedzi Trumpa

Prezydent USA Donald Trump powiązał zamieszki z migrantami, dżihadystami i komunistami. Stwierdził również, że ostrzegał Macrona w sprawie imigracji, ale francuski prezydent miał rzekomo odmówić zamknięcia granic.

Podczas wizyty w Katarze w środę Macron oświadczył, że zagraniczni przywódcy wykorzystują sytuację we Francji do własnych celów wyborczych. Zapytany, czy jego słowa dotyczyły Trumpa, odpowiedział, że chodziło między innymi o niego. Macron powiedział także, że informacjami o kryzysie manipulowano, między innymi wykorzystywano obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przedstawiające wydarzenia, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Przywódczyni francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen nazwała wyjaśnienia Macrona konspiracyjnymi. Stwierdziła, że nagrania zamieszek z ubiegłej soboty odzwierciedlają, jej zdaniem, rzeczywisty stan Francji po dziesięciu latach rządów Macrona.

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