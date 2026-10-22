В Париже, Франция, полиция запретила участникам протестов собираться возле Елисейского дворца, площади Бастилии и обеих палат парламента. Ограничения также распространяются на несколько туристических районов, в частности вблизи Лувра и Елисейских Полей, сообщает Deutsche Welle.

Запрет будет действовать в четверг с 8:00 до 20:00 по местному времени. Столица Франции также готовится к масштабным протестам, ожидаемым в эти выходные. Премьер-министр Себастьен Лекорню уже пообещал массовое привлечение сил безопасности.

Беспорядки после студенческих протестов

Французские власти пытаются успокоить общественность после насильственных беспорядков в минувшие выходные. По данным DW, кризис начался со студенческих протестов из-за высоких цен и требований реформы образования. Позднее ситуация обострилась: люди в масках грабили магазины и вступали в столкновения с полицией.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес в понедельник признал, что власти потеряли контроль над ситуацией и не предвидели масштаба насилия. После двух относительно спокойных ночей в стране политики во Франции и за ее пределами использовали кадры горящих автомобилей, разбитых витрин и разграбленных зданий для давления на правительство президента Эмманюэля Макрона.

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Макрон ответил на заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп связал беспорядки с мигрантами, джихадистами и коммунистами. Он также заявил, что предупреждал Макрона об иммиграции, но французский президент якобы отказался закрыть границы.

Во время визита в Катар в среду Макрон заявил, что иностранные лидеры используют ситуацию во Франции в собственных предвыборных целях. На уточняющий вопрос, касались ли его слова Трампа, он ответил, что речь шла в том числе и о нем. Макрон также сказал, что информацией о кризисе манипулировали, в частности использовали сгенерированные искусственным интеллектом изображения событий, которых в действительности не было.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала объяснения Макрона конспирологическими. Она заявила, что кадры беспорядков в прошлую субботу отражают, по ее мнению, реальное состояние Франции после десяти лет правления Макрона.

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