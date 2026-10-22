У Парижі заборонили зібрання біля Єлисейського палацу та Лувру — Deutsche Welle

У Парижі, Франція, поліція заборонила учасникам протестів збиратися біля Єлисейського палацу, площі Бастилії та обох палат парламенту. Обмеження також поширюються на кілька туристичних районів, зокрема поблизу Лувру та Єлисейських полів, повідомляє Deutsche Welle.

Заборона діятиме у четвер з 8:00 до 20:00 за місцевим часом. У столиці Франції готуються і до масштабних протестів, очікуваних цими вихідними. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню вже пообіцяв масове залучення сил безпеки.

Заворушення після студентських протестів

Французька влада намагається заспокоїти громадськість після насильницьких заворушень минулими вихідними. За даними DW, криза почалася зі студентських протестів через високі ціни та вимог реформи освіти. Згодом ситуація загострилася: люди в масках грабували магазини та вступали в сутички з поліцією.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз у понеділок визнав, що влада втратила контроль над ситуацією та не передбачила масштабу насильства. Після двох відносно спокійних ночей у країні політики у Франції та за її межами використовували кадри палаючих автомобілів, розбитих вітрин і пограбованих будівель для тиску на уряд президента Емманюеля Макрона.

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Макрон відповів на заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп пов’язав заворушення з мігрантами, джихадистами та комуністами. Він також заявив, що попереджав Макрона щодо імміграції, але французький президент нібито відмовився закрити кордони.

Під час візиту до Катару в середу Макрон заявив, що іноземні лідери використовують ситуацію у Франції у власних передвиборчих цілях. На уточнення, чи стосувалися його слова Трампа, він відповів, що йшлося, зокрема, і про нього. Макрон також сказав, що інформацією про кризу маніпулювали, зокрема використовували згенеровані штучним інтелектом зображення подій, яких насправді не було.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала пояснення Макрона конспірологічним. Вона заявила, що кадри заворушень минулої суботи відображають, на її думку, реальний стан Франції після десяти років правління Макрона.

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