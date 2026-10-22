巴黎禁止在爱丽舍宫和卢浮宫附近集会——德国之声

法国巴黎警方禁止抗议参与者在爱丽舍宫、巴士底广场以及议会两院附近集会。限制措施还适用于多个旅游区域，其中包括卢浮宫和香榭丽舍大街附近地区，德国之声报道。

该禁令将于周四当地时间8:00至20:00生效。法国首都也在为预计于本周末举行的大规模抗议活动做准备。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼已承诺大规模部署安全部队。

学生抗议后发生骚乱

在上周末发生暴力骚乱后，法国当局正试图安抚公众。德国之声称，危机始于学生因高物价而发起的抗议，以及他们提出的教育改革要求。随后局势升级：蒙面人员抢劫商店并与警方发生冲突。

内政部长洛朗·努涅兹周一承认，当局已失去对局势的控制，也未预见到暴力的规模。在该国经历两个相对平静的夜晚后，法国国内及国外的政治人士利用燃烧的汽车、被砸碎的橱窗和遭抢劫建筑物的画面，向总统埃马纽埃尔·马克龙的政府施压。

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马克龙回应特朗普的言论

美国总统唐纳德·特朗普将骚乱与移民、圣战分子和共产党人联系起来。他还称，他曾就移民问题警告马克龙，但这位法国总统据称拒绝关闭边境。

马克龙周三访问卡塔尔期间表示，外国领导人正在将法国的局势用于自身的竞选目的。当被问及其言论是否指向特朗普时，他回答说，其中也包括特朗普。马克龙还表示，有关危机的信息遭到操纵，其中包括使用人工智能生成的、实际上并未发生的事件图像。

法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞称马克龙的解释是阴谋论式的。她表示，她认为上周六骚乱的画面反映了马克龙执政十年后法国的真实状况。

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