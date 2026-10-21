В Великобритании Консервативная партия немедленно приостановила членство Джека Росса, бывшего кандидата на местных выборах. Решение было принято после выхода документального фильма Al Jazeera, в котором Росс, как утверждается, был заснят во время обсуждения стоимости насильственных действий против людей и возможности посредничества с ультраправым активистом, который, по данным телеканала, имеет связи с военизированными группировками.

Как сообщает The Guardian, представитель Консервативной партии заявил, что членство Росса приостановлено на время внутреннего расследования. Партия не будет комментировать подробности, пока оно продолжается.

Скрытая съемка Al Jazeera

В фильме «Наемные убийцы и ультраправые» Росс, как утверждается, был снят во время разговора с журналистом, работавшим под прикрытием. По данным Al Jazeera, Росс спросил собеседника, что именно тот хочет сделать, а затем перечислил возможные насильственные действия — от избиения до убийства.

Телеканал также сообщил, что Росс познакомил журналиста с мужчиной из Глазго, который, как утверждает Al Jazeera, имел связи с военизированными силами добровольцев Ольстера. По версии телеканала, этот мужчина в лондонском отеле предлагал за деньги организовать различные способы убийства.

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Проверка полиции

Полиция Шотландии заявила, что знает о документальном фильме и рассмотрит и оценит его на предмет возможных уголовных правонарушений.

Росс является генеральным директором Turning Point UK — ответвления организации, основанной американским республиканским комментатором Чарли Кирком. Al Jazeera сообщила, что Росс полностью отверг выводы ее расследования и заявил: его слова журналисту под прикрытием не были серьезными.

В материале также фигурирует операционный директор Turning Point UK Ник Тенкони, который возглавляет ультраправую Партию независимости Соединенного Королевства. Он, как утверждается, был снят вместе с Россом во время обсуждения плана использовать футбольных хулиганов, чтобы провоцировать беспорядки.

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