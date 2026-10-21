保守党暂停前候选人杰克·罗斯的党籍——《卫报》

在英国，保守党立即暂停了前地方选举候选人杰克·罗斯的党籍。该决定是在半岛电视台一部纪录片播出后作出的；片中据称拍到罗斯讨论针对他人的暴力行为的价格，以及与一名极右翼活动人士进行中介的可能性。该电视台称，此人与准军事组织有联系。

据《卫报》报道，保守党发言人表示，罗斯的党籍在内部调查期间被暂停。在调查进行期间，该党不会对细节发表评论。

半岛电视台的秘密拍摄

在纪录片《雇凶杀人与极右翼》中，据称罗斯在与一名卧底记者交谈时被拍摄。半岛电视台称，罗斯询问对方究竟想做什么，随后列举了可能的暴力行为——从殴打到谋杀。

该电视台还报道称，罗斯将这名记者介绍给一名来自格拉斯哥的男子。半岛电视台声称，该男子与准军事组织阿尔斯特志愿军有关联。按照该电视台的说法，这名男子在伦敦一家酒店提出，可以收钱安排各种杀人方式。

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警方审查

苏格兰警方表示，已知悉这部纪录片，并将对其进行审议和评估，以确定是否存在可能的刑事犯罪。

罗斯是Turning Point UK的首席执行官，该组织是由美国共和党评论员查理·柯克创立的组织的分支机构。半岛电视台报道称，罗斯完全否认其调查结论，并表示他对卧底记者说的话并不认真。

报道中还出现了Turning Point UK首席运营官尼克·滕科尼，他领导极右翼的英国独立党。据称，他与罗斯在讨论一项利用足球流氓挑起骚乱的计划时被拍摄。

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