Консерватори призупинили членство екскандидата Джека Росса — The Guardian

У Великій Британії Консервативна партія негайно призупинила членство колишнього кандидата на місцевих виборах Джека Росса. Рішення ухвалили після виходу документального фільму Al Jazeera, в якому Росса нібито зафіксували під час обговорення вартості насильницьких дій проти людей і можливості посередництва з ультраправим активістом, який, за даними телеканалу, має зв’язки з воєнізованими угрупованнями.

Як повідомляє The Guardian, представник Консервативної партії заявив, що членство Росса призупинили на час внутрішнього розслідування. Партія не коментуватиме подробиці, доки воно триває.

Прихована зйомка Al Jazeera

У фільмі «Контрактні вбивці та ультраправі» Росса нібито зняли під час розмови з журналістом, який працював під прикриттям. За даними Al Jazeera, Росс запитав співрозмовника, що саме той хоче зробити, а потім перерахував можливі насильницькі дії — від побиття до вбивства.

Телеканал також повідомив, що Росс познайомив журналіста з чоловіком із Глазго, який, за твердженням Al Jazeera, мав зв’язки з воєнізованою Ольстерською добровольчою силою. Цей чоловік, за версією телеканалу, у лондонському готелі пропонував організувати за гроші різні способи вбивства.

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Перевірка поліції

Поліція Шотландії заявила, що знає про документальний фільм і розгляне та оцінить його на предмет можливих кримінальних правопорушень.

Росс є генеральним директором Turning Point UK — відгалуження організації, заснованої американським республіканським коментатором Чарлі Кірком. Al Jazeera повідомила, що Росс повністю відкинув висновки її розслідування та заявив: його слова журналісту під прикриттям не були серйозними.

У матеріалі також фігурує операційний директор Turning Point UK Нік Тенконі, який очолює ультраправу Партію незалежності Сполученого Королівства. Його нібито зняли разом із Россом під час обговорення плану використати футбольних хуліганів, щоб провокувати безлад.

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