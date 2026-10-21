W Wielkiej Brytanii Partia Konserwatywna natychmiast zawiesiła członkostwo Jacka Rossa, byłego kandydata w wyborach lokalnych. Decyzję podjęto po emisji filmu dokumentalnego Al Jazeery, w którym Ross miał rzekomo zostać zarejestrowany podczas rozmowy o kosztach brutalnych działań wobec ludzi oraz możliwości pośrednictwa z działaczem skrajnej prawicy, który według stacji ma powiązania z ugrupowaniami paramilitarnymi.

Jak informuje The Guardian, rzecznik Partii Konserwatywnej oświadczył, że członkostwo Rossa zawieszono na czas wewnętrznego dochodzenia. Partia nie będzie komentować szczegółów, dopóki ono trwa.

Ukryte nagranie Al Jazeery

W filmie „Płatni zabójcy i skrajna prawica” Ross miał rzekomo zostać nagrany podczas rozmowy z dziennikarzem pracującym pod przykryciem. Według Al Jazeery Ross zapytał rozmówcę, co dokładnie chce zrobić, a następnie wyliczył możliwe brutalne działania — od pobicia po morderstwo.

Stacja poinformowała również, że Ross przedstawił dziennikarza mężczyźnie z Glasgow, który, jak twierdzi Al Jazeera, miał powiązania z paramilitarną Ulsterską Ochotniczą Formacją. Według wersji stacji mężczyzna ten w londyńskim hotelu oferował zorganizowanie za pieniądze różnych sposobów zabójstwa.

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Kontrola policji

Policja Szkocji oświadczyła, że wie o filmie dokumentalnym i rozpatrzy oraz oceni go pod kątem możliwych przestępstw.

Ross jest dyrektorem generalnym Turning Point UK — odnogi organizacji założonej przez amerykańskiego republikańskiego komentatora Charliego Kirka. Al Jazeera poinformowała, że Ross całkowicie odrzucił ustalenia jej śledztwa i oświadczył, że jego słowa skierowane do dziennikarza pod przykryciem nie były poważne.

W materiale występuje także dyrektor operacyjny Turning Point UK Nick Tenconi, który stoi na czele skrajnie prawicowej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Miał on rzekomo zostać nagrany wraz z Rossem podczas omawiania planu wykorzystania chuliganów piłkarskich do wywoływania zamieszek.

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