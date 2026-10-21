Зять Трампа заявил о реальной возможности положить конец войне
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о достижении положительного сдвига в ходе переговоров о прекращении войны и создании основы для прочного мира. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с российским диктатором Путиным.
По словам Кушнера, переговорный процесс с участием Стива Виткоффа, а также украинских, европейских и российских представителей демонстрирует конструктивное взаимодействие. Несмотря на значительный объем предстоящей работы, у сторон есть реальная возможность создать основу для долгосрочной безопасности и стабильности.
Источник: Кушнер в Х.
Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.
Украина и Россия согласились на предложение США возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Инициативу поддержали после встреч американских представителей в Осло и Санкт-Петербурге.
Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.
Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.