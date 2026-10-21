Зять Трампа заявил о реальной возможности положить конец войне

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о достижении положительного сдвига в ходе переговоров о прекращении войны и создании основы для прочного мира. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с российским диктатором Путиным.

По словам Кушнера, переговорный процесс с участием Стива Виткоффа, а также украинских, европейских и российских представителей демонстрирует конструктивное взаимодействие. Несмотря на значительный объем предстоящей работы, у сторон есть реальная возможность создать основу для долгосрочной безопасности и стабильности.

Источник: Кушнер в Х.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Украина и Россия согласились на предложение США возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Инициативу поддержали после встреч американских представителей в Осло и Санкт-Петербурге.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

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