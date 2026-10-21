В США президент Дональд Трамп во время предвыборных выступлений связал решения о продаже топлива E-15 в Канзасе и урегулировании исков о загрязнении воды в Северной Каролине с победой республиканцев на выборах. Об этом сообщает Rolling Stone.

Продажа топлива E-15

На митинге в Канзасе Трамп говорил о сенаторе-республиканце Роджере Маршалле, который баллотируется на переизбрание. Он заявил, что при наличии Маршалла в Сенате сделает круглогодичную продажу топлива E-15 постоянной. В то же время президент сказал, что не сделает этого, если в Сенат изберут демократа Адама Гамильтона.

E-15 — это бензин с добавлением этанола, который производят из кукурузы. Продажа такого топлива обычно регулируется по экологическим причинам, однако администрация Трампа, по данным издания, недавно ослабила эти ограничения, чтобы снизить цены на бензин и поддержать фермеров, выращивающих кукурузу.

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Иски о загрязнении воды

На следующий день Трамп выступил в Северной Каролине, где упомянул требования о компенсации для людей, подвергшихся воздействию токсичных веществ в воде возле базы морской пехоты Кэмп-Лежен в 1953–1987 годах. По данным Rolling Stone, тысячи пострадавших до сих пор ожидают выплат, а их дела увязли в бюрократических процедурах Министерства юстиции США.

Трамп заявил, что в случае победы республиканцев в Палате представителей и Сенате поручит Министерству юстиции как можно скорее урегулировать все обоснованные иски. Он также добавил, что без такой победы, по его словам, денег не будет.

Издание также отмечает, что Трамп продвигает предложение о так называемых дивидендах Трампа — выплате по 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу. По оценке Rolling Stone, такая программа стоила бы более 1 трлн долларов.

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