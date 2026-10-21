在美国，总统唐纳德·特朗普在竞选演讲中，将堪萨斯州E-15燃料销售的决定以及北卡罗来纳州水污染诉讼的和解，与共和党在选举中获胜挂钩。据《滚石》报道。

E-15燃料销售

在堪萨斯州的一场集会上，特朗普谈到了寻求连任的共和党参议员罗杰·马歇尔。他表示，如果马歇尔在参议院，他将使E-15燃料全年销售成为永久性政策。同时，总统称，如果民主党人亚当·汉密尔顿当选参议员，他不会这样做。

E-15是添加了乙醇的汽油，乙醇由玉米生产。这类燃料的销售通常出于环境原因受到监管，但据该刊报道，特朗普政府最近放宽了这些限制，以降低汽油价格并支持种植玉米的农民。

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水污染诉讼

次日，特朗普在北卡罗来纳州发表讲话，提及1953年至1987年间在海军陆战队基地勒琼营附近因水中有毒物质而受到影响的人们提出的赔偿要求。据《滚石》报道，数千名受害者仍在等待赔偿，他们的案件陷入了美国司法部的官僚程序。

特朗普表示，如果共和党赢得众议院和参议院，他将指示司法部尽快解决所有有依据的诉讼。他还补充说，按照他的说法，如果没有这样的胜利，就不会有钱。

该刊还指出，特朗普正在推动所谓“特朗普红利”的提议——向每位成年美国人支付5000美元。据《滚石》估计，这一计划将耗资超过1万亿美元。

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